Кузнецова Светлана Владимировна
6.0
0

Кузнецова Светлана Владимировна

Профпатолог
Стаж 40 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов

