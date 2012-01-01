Врачи
Кузнецова Анна Васильевна
Кузнецова Анна Васильевна
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Терапевт
Терапевт
