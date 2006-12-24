  1. Главная
Кузнецов Алексей Юрьевич
6.9
4

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 21 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ДВГМУ, г.Хабаровск, 2003 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, г. Владивосток, 2004 г.
  • Первичная специализация: ортодонтическая стоматология 30.12.2008 г., ортопедическая стоматология 24.12.2006 г., терапевтическая стоматология 15.05.2007 г.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Ассистент кафедры ортопедической стоматологии ВГМУ, с 2004 г. по настоящее время
  • Врач стоматолог, ООО "Колот", с 2004 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
4 отзыва

