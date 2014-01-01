  1. Главная
Кузнецов Александр Сергеевич
6.3
1

Кузнецов Александр Сергеевич

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
