Кузина Валерия Степановна
6.0
0
Кузина Валерия Степановна
Стоматолог
Стаж 56 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Стоматологический факультет, 1967
Курсы повышения квалификации
Стоматология детская, Общее усовершенствование, 2015 г.
Стоматология детская, Сертификационный цикл, 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог детский Приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
