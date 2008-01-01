  1. Главная
Кузина Валерия Степановна
6.0
0

Кузина Валерия Степановна

Стоматолог
Стаж 56 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Стоматологический факультет, 1967
Курсы повышения квалификации
  • Стоматология детская, Общее усовершенствование, 2015 г.
  • Стоматология детская, Сертификационный цикл, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог детский Приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
