Кузина Елена Юрьевна
6.6
2
Кузина Елена Юрьевна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
2 отзыва
Запись по телефону
