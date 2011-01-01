  1. Главная
Кузина Елена Юрьевна
6.6
2

Кузина Елена Юрьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
2 отзыва

