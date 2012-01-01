Врачи
Кутузова Вера Васильевна
6.0
0
Кутузова Вера Васильевна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный фкультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", 2012 г.
Сертификат "Физиотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
