Кутузова Наталья Викторовна
6.3
1
Кутузова Наталья Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1991 - 1997 гг.
Ординатура по терапии, 1997 - 1999 гг.
Второе высшее, ТГМУ, стоматологический факультет, 2003 - 2005 гг.
Интернатура по стоматологии
Первичная специализация "Терапевтическая стоматология", 2006 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, Стоматологическая клиника ТГМУ
Стоматолог-терапевт, Стоматологическая клиника "Le Cron", работает в настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр профессиональной стоматологии
ул. Гоголя, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
