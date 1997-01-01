Кутузова Наталья Викторовна

  1. Главная
6.3
1

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1991 - 1997 гг.
  • Ординатура по терапии, 1997 - 1999 гг.
  • Второе высшее, ТГМУ, стоматологический факультет, 2003 - 2005 гг.
Еще 2
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, Стоматологическая клиника ТГМУ
  • Стоматолог-терапевт, Стоматологическая клиника "Le Cron", работает в настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр профессиональной стоматологии
ул. Гоголя, 30
Первичный приём взрослых
По запросу
1 отзыв

