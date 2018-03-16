Врачи
Владивостока
Врачи
Клиники
Услуги
Кутузова Ирина Викторовна
8.4
8
Кутузова Ирина Викторовна
Массажист
Стаж 26 лет
Классический массаж лица
Буккальный массаж лица
Лимфодренажный массаж тела
Антицеллюлитный массаж тела
Лифтинг
Энерго- ралаксирующий
Эстетическое тейпирование тела
Классический массаж головы
Хиромассаж
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Медицинский массаж 16.03.2018, 0825270006859 медицинский массаж
Сертификат о прохождении курса массажа лица в технике: Буккальный, Хиромассаж тела, Классический массаж головы
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
8 отзывов
Запись по телефону
