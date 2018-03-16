  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кутузова Ирина Викторовна
Кутузова Ирина Викторовна
8.4
8

Кутузова Ирина Викторовна

Массажист
Стаж 26 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Медицинский массаж 16.03.2018, 0825270006859 медицинский массаж
  • Сертификат о прохождении курса массажа лица в технике: Буккальный, Хиромассаж тела, Классический массаж головы
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи