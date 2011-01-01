  1. Главная
Кустов Константин Константинович
6.6
2

Кустов Константин Константинович

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
2 отзыва

