Кустов Константин Константинович
6.6
2
Кустов Константин Константинович
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
2 отзыва
