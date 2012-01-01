  1. Главная
Кушнир Анна Ивановна
6.0
0

Кушнир Анна Ивановна

Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
