Кушнир Анна Ивановна
6.0
0
Кушнир Анна Ивановна
Лаборант
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Медико-профилактический факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
