Кушка Дмитрий Владимирович

5.1
3

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • "Лечебное дело", 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва

