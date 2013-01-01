Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кушка Дмитрий Владимирович
5.1
3
Кушка Дмитрий Владимирович
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
"Лечебное дело", 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лаврова
Наталья Евгеньевна
УЗИ-специалист
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.3
8
Записаться
Дударь
Оксана Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
8.7
9
Записаться
Терентьева
Елена Витальевна
УЗИ-специалист
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...