Кусая Наталья Валерьевна
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Консультации пациентов с дерматозами, косметологическими недостатками, новообразованиями кожи, диагностика новообразований (дерматоскопия, УЗ диагностика); удаление новообразований (радиоэксцизия, криодеструкция, пинцет), биопсия, панч-биопсия, рубцы (дипроспан. криотерапия, радиохирургия);
пилинги (поверхностные, срединные, микроэксфолиация), ботулинотерапия, мезотерапия,
Бланширование.
пилинги (поверхностные, срединные, микроэксфолиация), ботулинотерапия, мезотерапия,
Бланширование.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Загрузка комментариев...