Кусая Наталья Валерьевна
Кусая Наталья Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Онколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрия, 2001 г. окончания
  • Клиническая интернатура, ВГМУ, 2011 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Хирургия", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2006 г.
  • Сертификат "Онкология", 2007 г.
  • Сертификационный цикл "Избранные вопросы дерматовенерологии", 2007 г.
Опыт работы
  • Врач дерматовенеролог, онколог, ООО «Профессорская клиника Юцковских», с 2003 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Первичный приём детей
Онколог
По запросу
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
