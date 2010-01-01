Врачи
Кусая Дарья Валерьевна
6.0
0
Кусая Дарья Валерьевна
Спортивный врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
0 отзывов
