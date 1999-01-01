  1. Главная
Курникова Илона Юрьевна
8.9
10

Курникова Илона Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
  • Клиническая интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1995-1996 гг.
  • Профессиональная переподготовка "Офтальмология", ВГМУ, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Контактная коррекция зрения", ВГМУ, 2003 г.
  • Общее усовершенствование "Детская офтальмология", г.Красноярск, 2007 г.
  • Сертификационный цикл "Актуальные вопросы офтальмологии", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российских и международных конференций по офтальмологии
  • Член Российского общества офтальмологов
Опыт работы
  • Врач - педиатр, МУЗ "Детская поликлиника № 3" г. Владивосток, 1995-1999 гг.
  • Врач - офтальмолог, МУЗ "Детская поликлиника № 10", 1999 – 2009 гг.
  • Врач- офтальмолог, КГБУЗ ВКДЦ Амбулаторно – поликлиническое офтальмологическое отделение, с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
