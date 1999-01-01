Курникова Илона Юрьевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Врач-офтальмолог кабинета охраны зрения детей. Ведет прием, консультацию и лечение детей с 0 мес–18 лет с нарушениями зрения и глазодвигательными нарушениями глаз ( близорукость различной степени, косоглазие различной этиологии, амблиопия, наследственные и врожденные заболевания глаз, астигматизм, врожденная глаукома).
Адреса и стоимость приёма
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
