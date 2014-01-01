  1. Главная
Курилюк Александра Сергеевна
6.0
0

Курилюк Александра Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия), 2014 г.
  • Интернатура: Тихоокеанский государственный медицинский университет (акушерство и гинекология), 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика) – циклы переподготовки
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

