Курилюк Александра Сергеевна
Курилюк Александра Сергеевна
Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия), 2014 г.
Интернатура: Тихоокеанский государственный медицинский университет (акушерство и гинекология), 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Тихоокеанский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика) – циклы переподготовки
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
