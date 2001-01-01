Врачи
Владивостока
Кураспедиани Ольга Валерьевна
6.0
0
Кураспедиани Ольга Валерьевна
Пульмонолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Пульмонология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
