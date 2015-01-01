  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Куракина Людмила Викторовна
Куракина Людмила Викторовна
6.0
0

Куракина Людмила Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи