Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Куракина Людмила Викторовна
6.0
0
Куракина Людмила Викторовна
Дерматовенеролог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Дерматовенерология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Крапивная
Ольга Александровна
Дерматовенеролог
6.3
1
Записаться
Моисеева
Светлана Анатольевна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
6.0
0
Записаться
Капустина
Виктория Сергеевна
Дерматовенеролог
7.9
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...