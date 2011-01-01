  1. Главная
Куракин Сергей Юрьевич
6.0
0

Куракин Сергей Юрьевич

Рентгенолог
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
