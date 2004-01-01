  1. Главная
Куприянов Александр Сергеевич
Куприянов Александр Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Образование
  • ВГМУ, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Трансфузиология", 2011 г.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
