Куприянов Александр Сергеевич
6.0
0
Куприянов Александр Сергеевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Трансфузиология", 2011 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Запись по телефону
Загрузка комментариев...