  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кунгурцева Татьяна Васильевна
Кунгурцева Татьяна Васильевна
6.0
0

Кунгурцева Татьяна Васильевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи