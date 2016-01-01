Врачи
Кунгурцева Татьяна Васильевна
Кунгурцева Татьяна Васильевна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Стоматолог
