Куманев Игорь Степанович
Куманев Игорь Степанович

Педиатр
Стаж 24 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, педиатрический факультет, 1994–2000 гг.
  • Клиническая интернатура по педиатрии на кафедре «Детских инфекционных болезней», ВГМУ, 2000 – 2001 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач-педиатр выездной (детской) бригады станции Скорой медицинской помощи, г. Владивосток, 07.2001 — 03.2004 гг.
  • Врач-педиатр, инфекционист 2-го детского инфекционного отделения МУЗ ГКБ № 2, 03.2004 — 12.2008 гг.
  • Врач-педиатр, Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата («Альтус»), 11.2009 — 06.2012 гг.
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём детей
Педиатр
