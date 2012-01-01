Врачи
Кульков Леонид Леонидович
6.3
1
Кульков Леонид Леонидович
Психиатр
Стаж 46 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, врач-лечебник, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
