Кульчиева Юлия Владимировна
6.0
0
Кульчиева Юлия Владимировна
Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
2011г. - ООМК Омский Государственный медицинский университет (ОГМУ) в 2018 году
2018г. - Омский Государственный медицинский университет (ОГМУ)
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Аванстом
ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
350 р
