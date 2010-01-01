  1. Главная
Еськова (Кулумбегова) Майя Нугзариевна
6.6
4

Еськова (Кулумбегова) Майя Нугзариевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, 2010-2011 ГГ.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог детский, George Dental Group, с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Светланская, 157
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
4 отзыва

