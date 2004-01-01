Врачи
Кулинич Людмила Борисовна
6.0
0
Кулинич Людмила Борисовна
Педиатр
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2004 г. окончания
Интернатура по педиатрии, 2004-2005 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
0 отзывов
Запись по телефону
