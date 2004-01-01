  1. Главная
Кулинич Людмила Борисовна
Кулинич Людмила Борисовна

Педиатр
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  ВГМУ, 2004 г. окончания
  Интернатура по педиатрии, 2004-2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2015 г.
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
