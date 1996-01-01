Врачи
Куликова Елена Николаевна
6.9
4
Куликова Елена Николаевна
Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1996 г. окончания
Интернатура по акушерству и гинекологии при ГКБ №1 г. Владивосток
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по гистероскопии, г. Хабаровск, 2006 г.
Повышение квалификации по программе "Технология безопасного аборта", г. Владивосток, 2008 г.
Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы акушерства и гинекологии", г. Владивосток, 2009 г.
Курс теоретического и практического обучения по "Применению, введению и удалению "Импланона", 2013 г.
Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы акушерства и гинекологии", г. Владивосток, 2014 г.
Повышение квалификации по программе "Патология шейки матки с основами кольпоскопии", 2014 г.
Повышение квалификации по программе "Эндоскопическая миомэктомия", Учебный центр Karl Storz МЦ "ДВФУ", г. Владивосток, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Участник Международной конференции "Применение ГВМС "Мирена", г. Хельсинки, Финляндия, 2011 г.
Опыт работы
Врач-ординатор, госпиталь ТОФ в гинекологическом отделении
Врач-гинеколог, ГКБ №4
Врач-гинеколог, МЦ Санас, с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог
