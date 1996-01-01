  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Куликова Елена Николаевна
Куликова Елена Николаевна
6.9
4

Куликова Елена Николаевна

Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1996 г. окончания
  • Интернатура по акушерству и гинекологии при ГКБ №1 г. Владивосток
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по гистероскопии, г. Хабаровск, 2006 г.
  • Повышение квалификации по программе "Технология безопасного аборта", г. Владивосток, 2008 г.
  • Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы акушерства и гинекологии", г. Владивосток, 2009 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Участник Международной конференции "Применение ГВМС "Мирена", г. Хельсинки, Финляндия, 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-ординатор, госпиталь ТОФ в гинекологическом отделении
  • Врач-гинеколог, ГКБ №4
  • Врач-гинеколог, МЦ Санас, с 2013 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи