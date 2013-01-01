Врачи
Куликов Сергей Юрьевич
6.0
0
Куликов Сергей Юрьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
0 отзывов
