Кулик Людмила Александровна
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Владеет всеми современными методиками цифровой диагностики заболеваний молочных желез: цифровая маммография, прицельная маммография, прицельная маммография с увеличением. Консультирует по результатам маммографических снимков.
Имеет Сертификат рентгенолога.
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
пр-т 100-летия Владивостока, 103
