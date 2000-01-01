  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кулик Людмила Александровна
Кулик Людмила Александровна
6.0
0

Кулик Людмила Александровна

Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Лечебное дело", 1987 г. окончания
  • Интернатура "Рентгенология", Приморский краевой онкологический диспансер, 1987 - 1988 гг.
  • Присуждена учёная степень Кандидата медицинских наук 5 мая 2000 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества онкологов маммологов
Опыт работы
  • Автор печатных работ, опубликованных в медицинской отечественной и иностранной периодике
  • Является соавтором Практических рекомендаций РООМ по лучевой диагностике рака молочных желез, принятых на II Конгрессе РООМ, г. Сочи, 2015 г.
  • Врач-рентгенолог, Маммологический центр, работает в настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи