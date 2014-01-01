Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кулакова Татьяна Андреевна
6.7
4
Кулакова Татьяна Андреевна
Хирург
Стаж 10 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2014 г.
Интернатура по специальности «Общая хирургия», 2014 - 2015 гг.
Курсы повышения квалификации
ТУ по программе «Хирургическая тиреоидология», СЗГМУ им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Тематическое усовершенствование по программе «Хирургическая тиреоидология», СЗГМУ им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Первичная переподготовка по специальности «Онкология», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Григоренко
Ярослав Андреевич
Онколог
,
УЗИ-специалист
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
19
Записаться
Чернышенко
Татьяна Сергеевна
Хирург
6.0
0
Записаться
Гроссман
Станислав Сергеевич
Маммолог
,
Онколог
,
Пластический хирург
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
9.3
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...