  3. Кулакова Татьяна Андреевна
Кулакова Татьяна Андреевна
6.7
4

Кулакова Татьяна Андреевна

Хирург
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2014 г.
  • Интернатура по специальности «Общая хирургия», 2014 - 2015 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ по программе «Хирургическая тиреоидология», СЗГМУ им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
  • Тематическое усовершенствование по программе «Хирургическая тиреоидология», СЗГМУ им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
  • Первичная переподготовка по специальности «Онкология», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
4 отзыва

