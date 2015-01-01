  1. Главная
Кулакова Наталья Валентиновна
5.7
1

Кулакова Наталья Валентиновна

Кардиолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
