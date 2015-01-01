Врачи
Кулакова Наталья Валентиновна
5.7
1
Кардиолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
Похожие специалисты
Полькина
Лариса Николаевна
Кардиолог
6.3
1
Записаться
Ребикова
Жанна Сергеевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Полонова
Антонида Ивановна
Кардиолог
,
Ревматолог
,
Терапевт
6.6
2
Записаться
