Кулакова Марина Андреевна
Кулакова Марина Андреевна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
