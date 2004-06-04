Врачи
Кулакова Марина Андреевна
Кулакова Марина Андреевна
Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Благодарность начальника управления здравоохранения 04.06.2004 г.
Участковый врач.
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Терапевт
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Терапевт
