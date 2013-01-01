  1. Главная
Кулаков Андрей Алексеевич
Кулаков Андрей Алексеевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Хирургия" на базе Свердловского государственного медицинского института, 1984 - 1985 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности "Общая хирургия", ВГМУ, 1989 - 1991 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование, "Хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
