Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кулаков Андрей Алексеевич
6.0
0
Кулаков Андрей Алексеевич
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Интернатура по специальности "Хирургия" на базе Свердловского государственного медицинского института, 1984 - 1985 гг.
Клиническая ординатура по специальности "Общая хирургия", ВГМУ, 1989 - 1991 гг.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование, "Хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шмырева
Екатерина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
8.1
7
Записаться
Усов
Виктор Васильевич
Хирург
8.2
1
Записаться
Селютин
Сергей Маркович
Хирург
,
Рентгенэндоваскулярный хирург
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...