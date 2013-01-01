  1. Главная
Кулагина Елена Леонидовна
6.0
0

Кулагина Елена Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
