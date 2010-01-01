Врачи
Куклина Татьяна Владимировна
Куклина Татьяна Владимировна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
