Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кухарева Л. И.
6.0
0
Кухарева Л. И.
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
ул. Русская, 57А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Жданова
Дарья Александровна
Репродуктолог (ЭКО)
,
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.9
3
Записаться
Плювак
Юлия Витальевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
7.2
4
Записаться
Росинский
Сергей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
9.2
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...