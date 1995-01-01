  1. Главная
  Кудрявцева Валентина Алексеевна
Кудрявцева Валентина Алексеевна
7.0
4

Кудрявцева Валентина Алексеевна

Пульмонолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
  • Интернатура по терапии, 1979-1980 гг.
  • Первичная переподготовка "Пульмонология", 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Пульмонология", 2016 г.
  • "Пульмонология", Новокузнецкий Государственный Институт Усовершенствования врачей, 1982 г.
  • "Аллергология и иммунология", Иркутский Государственный Институт Усовершенствования врачей, 1986 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Международной конференции "Улучшение качества жизни при астме и аллергии", Санкт-Петербург, 1995 г.
  • Участник семинара по рабочим вопросам в пульмонологии, Вена, 1996 г.
  • Участник конкурса "Лучший врач города", занято второе место в номинации "Терапия"
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
4 отзыва

