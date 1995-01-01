Кудрявцева Валентина Алексеевна

Участник Международной конференции "Улучшение качества жизни при астме и аллергии", Санкт-Петербург, 1995 г.

Участник семинара по рабочим вопросам в пульмонологии, Вена, 1996 г.

Участник конкурса "Лучший врач города", занято второе место в номинации "Терапия"