Кудрявцева Валентина Алексеевна
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Заслуженный врач РФ. Диагностика, лечение, профилактика заболеваний бронхолегочной системы: Внебольничные пневмонии затяжного, осложненного либо среднетяжелого и тяжелого течения; Хроническая обструктивная болезнь легких тяжелого течения, осложненная или в стадии обострения; Интерстициальные заболевания легких; Наследственно детерминированные заболеванияя с поражением бронхо-легочной системы, в том числе муковисцедоз; Врожденные пороки развития бронхо-легочной системы; Бронхоэктатическая болезнь; Посттуберкулезные и постпневмонические изменения в легких с хронической дыхательной недостаточностью; Хроническая дыхательная недостаточность, развившаясяя на фоне рестриктивных заболеваний грудной клетки; Легочная гипертензия; Бронхиальная астма (атопическая, инфекционная, смешанная, неуточненная); Хронические бронхиты (для уточнения диагноза и подбора терапии); Альвеолиты; Рецидивирующий пневмоторакс; Трахеобронхиальная дистония; Состояния после оперативного вмешательства на легких.
