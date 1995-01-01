Кудренко Елена Алексеевна

Регулярно повышает квалификацию по гинекологии в Центральных университетах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Хабаровска

Усовершенствование по "Акушерству и гинекологии" в г.Санкт-Петербург, 1999 г.

Повышение квалификации по "Кольпоскопии" в СПбМАПО г.Санкт-Петербург, 2005 г.