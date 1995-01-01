  1. Главная
Кудренко Елена Алексеевна
Кудренко Елена Алексеевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1995 г. окончания
  • Интернатура на кафедре акушерства и гинекологии
  • Специализация "Ультразвуковая диагностика в гинекологии", 2000 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Регулярно повышает квалификацию по гинекологии в Центральных университетах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Хабаровска
  • Усовершенствование по "Акушерству и гинекологии" в г.Санкт-Петербург, 1999 г.
  • Повышение квалификации по "Кольпоскопии" в СПбМАПО г.Санкт-Петербург, 2005 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Является действительным членом Российской Ассоциации акушеров-гинекологов
Опыт работы
  • Гинеколог-эндокринолог, медицинский центр "САНАС", с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
