Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кудренко Елена Алексеевна
10
23
Кудренко Елена Алексеевна
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1995 г. окончания
Интернатура на кафедре акушерства и гинекологии
Специализация "Ультразвуковая диагностика в гинекологии", 2000 г.
Специализация "Эндокринология в акушерстве и гинекологии" в ДВГМА г.Хабаровск, 2008 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Регулярно повышает квалификацию по гинекологии в Центральных университетах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Хабаровска
Усовершенствование по "Акушерству и гинекологии" в г.Санкт-Петербург, 1999 г.
Повышение квалификации по "Кольпоскопии" в СПбМАПО г.Санкт-Петербург, 2005 г.
Усовершенствование по "Современным вопросам акушерства и гинекологии", 2011 г.
Тематическое усовершенствование "Заболевания шейки матки" НИИ Акушерства и гинекологии им. акад. В.И. Кулакова, г. Москва, 2011 г.
Семинар по научно-клиническим исследованиям эндокринных препаратов Bayer (Германия) в гинекологии, г.Москва, 2012 г.
Усовершенствование по "Современным методикам консультирования по охране репродуктивного здоровья" г. Москва, 2012 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Является действительным членом Российской Ассоциации акушеров-гинекологов
Опыт работы
Гинеколог-эндокринолог, медицинский центр "САНАС", с 2009 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
23 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ермолина
Лариса Николаевна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
17
Записаться
Ябурова
Ирина Олеговна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.7
10
Записаться
Телегина
Марина Игоревна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.7
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...