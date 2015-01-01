  1. Главная
Кудишина Снежана Сергеевна
6.0
0

Ревматолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2015г
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, ординатура терапия, 2017г
  • ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой, ревматология, 2018г
Опыт работы
  • ВКБ №2 2015 — 2022гг Врач-ревматолог
  • Клиника ревматологии проф.Дубикова А.И. 2018г – настоящее время врач-ревматолог
Адреса и стоимость приёма
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
ул. Басаргина, 42В
Первичный приём взрослых
Ревматолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
