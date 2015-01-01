Врачи
Кудишина Снежана Сергеевна
6.0
0
Кудишина Снежана Сергеевна
Ревматолог
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2015г
Тихоокеанский государственный медицинский университет, ординатура терапия, 2017г
ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой, ревматология, 2018г
Тихоокеанский государственный медицинский университет, первичная переподготовка узи, 2022г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ВКБ №2 2015 — 2022гг Врач-ревматолог
Клиника ревматологии проф.Дубикова А.И. 2018г – настоящее время врач-ревматолог
Адреса и стоимость приёма
Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
ул. Басаргина, 42В
Первичный приём взрослых
Ревматолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
0 отзывов
