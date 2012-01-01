Врачи
Кудинова Ольга Дмитриевна
6.6
2
Кудинова Ольга Дмитриевна
Хирург
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
