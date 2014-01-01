  1. Главная
Кудакаев Петр Леонидович
6.0
0

Кудакаев Петр Леонидович

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
