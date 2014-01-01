Врачи
Кучеренко Ольга Владиленовна
Кучеренко Ольга Владиленовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология ", 2014 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
