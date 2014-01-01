  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кучеренко Ольга Владиленовна
Кучеренко Ольга Владиленовна
6.0
0

Кучеренко Ольга Владиленовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология ", 2014 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи