Кучеренко Надежда Николаевна
5.8
3
Кучеренко Надежда Николаевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Волгоградский государственный медицинский институт, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Стоматология терапевтическая», 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
3 отзыва
