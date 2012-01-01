  1. Главная
Кучеренко Надежда Николаевна
5.8
3

Кучеренко Надежда Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
  • Волгоградский государственный медицинский институт, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Стоматология терапевтическая», 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
