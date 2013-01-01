Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кучекеева Людмила Ивановна
6.3
1
Кучекеева Людмила Ивановна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрический факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Сертификат "Педиатрия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Черношейкина
Татьяна Владимировна
Педиатр
8.0
7
Записаться
Васильева
Татьяна Геннадьевна
Педиатр
,
Заведующий поликлиникой
10
12
Записаться
Бескровная
Оксана Леонидовна
Нефролог
,
Педиатр
8.1
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...