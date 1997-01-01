Врачи
Владивостока
Крюкова Катерина Петровна
6.0
0
Крюкова Катерина Петровна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
