Крюкова Катерина Петровна
Крюкова Катерина Петровна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
