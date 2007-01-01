Крюков Кирилл Игоревич
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Занимается пластической хирургией пародонта, реконструкцией костной ткани, имплантацией, а также удалением зубов любой сложности.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1000 р
Стоматолог-имплантолог
1000 р
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Загрузка комментариев...