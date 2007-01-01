  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Крюков Кирилл Игоревич
Крюков Кирилл Игоревич
7.5
7

Крюков Кирилл Игоревич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Клиническая интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2007 г.
  • Защита кандидатской диссертации, ВГМУ, 2008 г.
  • Сертификат специалиста 0727070006600 рег.№1771 от 14 декабря 2019 года, КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск, специальность "Стоматология хирургическая"
Курсы повышения квалификации
  • Повышении квалификации по программе "Дентальная имплантация",2011
  • Сертификат по программе "Стоматология хирургическая", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
1000 р
Стоматолог-имплантолог
1000 р
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи