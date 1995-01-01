  1. Главная
Крылова Елена Александровна
6.0
0

Крылова Елена Александровна

Диетолог, Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1995 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Диетология"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
