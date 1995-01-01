Врачи
Крылова Елена Александровна
6.0
0
Крылова Елена Александровна
Диетолог
,
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1995 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Диетология"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
0 отзывов
