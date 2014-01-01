  1. Главная
Крылова Диана Юрьевна
9.0
10

Крылова Диана Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специальность "Стоматология", 2012 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог общей практики, ООО "Деал-С", работает в настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Деал-С
ул. Русская, 55А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
10 отзывов

