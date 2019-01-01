Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Крутикова Екатерина Александровна
6.0
0
Крутикова Екатерина Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2019 г. Стоматология
Курсы повышения квалификации
«Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача-стоматолога» 2019 г.
«Перспективные методики проведения СЛР» 2019 г.
«Эндодонтическое лечение и реставрация боковой группы зубов» 2020 г.
«Реставрация. Light» 2022 г.
«Лечение апикального периодонтита. Обтурация корневых каналов. Апексификация. Закрытие перфораций» 2022 г.
«Эндодонтическое перелечивание. Извлечение фрагментов инструментов из корневых каналов» 2022 г.
«Методика постановки системы коффердам» 2022 г.
ANTERIOR CLASS ll 2023 г.
«Лечение зубов с живой и некротизированной пульпой и открытой верхушкой у детей и взрослых. Эндодонтическое лечение травмированных зубов. МТА в эндодонтии» 2023 г.
«Морфология. DIRECT POSTERIOR» 2023 г.
Мастер-класс «Дзен прямой реставрации.Фронтальные реставрации» 2024 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кравцова
Людмила Александровна
Стоматолог-терапевт
9.3
11
Записаться
Бойченко
Юлия Владиславовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-гигиенист
10
22
Записаться
Егоров
Константин Михайлович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...