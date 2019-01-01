  1. Главная
Крутикова Екатерина Александровна
6.0
0

Крутикова Екатерина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2019 г. Стоматология
Курсы повышения квалификации
  • «Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача-стоматолога» 2019 г.
  • «Перспективные методики проведения СЛР» 2019 г.
  • «Эндодонтическое лечение и реставрация боковой группы зубов» 2020 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

