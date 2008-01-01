  1. Главная
Кругляков Василий Владимирович

Зубной техник
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, специальность "Стоматология ортопедическая", 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Изготовление металлокерамических зубных протезов.Технические этапы», Учебный центр фирмы «Витал ЕВВ» г. Екатеринбург, 2003 г.
  • «Изготовление металлических каркасов металлокерамических и дуговых (бюгельных) протезов методом литья", Учебный центр фирмы «Виталл ЕВВ» г. Екатеринбург, 2003 г.
  • «Изготовление комбинированных (несъемных) протезов с использованием замковых элементов. Технические этапы», Учебный центр фирмы «Виталл ЕВВ» г. Екатеринбург, 2003 г.
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Зубной техник
1000 р
