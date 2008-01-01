Кругляков Василий Владимирович

Профессиональный интерес: вкладки на основе оксида циркония.
Информация о враче
Образование
Лесозаводское медицинское училище, специальность "Стоматология ортопедическая", 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Изготовление металлокерамических зубных протезов.Технические этапы», Учебный центр фирмы «Витал ЕВВ» г. Екатеринбург, 2003 г.
«Изготовление металлических каркасов металлокерамических и дуговых (бюгельных) протезов методом литья", Учебный центр фирмы «Виталл ЕВВ» г. Екатеринбург, 2003 г.
«Изготовление комбинированных (несъемных) протезов с использованием замковых элементов. Технические этапы», Учебный центр фирмы «Виталл ЕВВ» г. Екатеринбург, 2003 г.
Курс обучения по профессии «литейщик металлов и сплавов», ФГУПНПО автоматики г. Екатеринбург, 2008 г.
Участник информационно-практического семинара «Изготовление металлических каркасов металлокерамических и дуговых (бюгельных) протезов методом литья», Учебный центр фирмы «Виталл ЕВВ» г. Екатеринбург, 2008 г.
Участник информационно-практического семинара «Изготовление зубных протезов с опорой на имплантаты. Технические этапы», Учебный центр фирмы «Виталл ЕВВ» г. Екатеринбург, 2008 г.
Участник информационно-практического семинара «Изготовление цельнокерамических конструкций. Технические этапы.», Учебный центр фирмы «Виталл ЕВВ» г. Екатеринбург,2008 г.
СЦ «Современные аспекты ортопедической помощи населению», Лесозаводское медицинское училище, 2008 г.
СЦ «Современные аспекты ортопедической помощи населению», Лесозаводское медицинское училище, 2013 г.
